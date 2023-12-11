Яцко Александр
Место рождения
Дата рождения13.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яцко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София
Мать ребёнка: Яцко Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яцко Ольга
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Яцко Ольга
Рождение ребёнка
?.06.2014
Сын: Евгений
Мать ребёнка: Яцко Ольга