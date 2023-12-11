Яцко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцко Александр

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

13.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яцко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Мать ребёнка: Яцко Ольга

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яцко Ольга

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Яцко Ольга

Минск, Минск
Рождение ребёнка
?.06.2014

Сын: Евгений

Мать ребёнка: Яцко Ольга

Минск, Минск

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