Яцко (Никитенкова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1986
Отец: Никитенков Владимир
Мать: Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яцко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София
Отец ребёнка: Яцко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яцко Александр
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Яцко Александр
Рождение ребёнка
?.06.2014
Сын: Евгений
Отец ребёнка: Яцко Александр