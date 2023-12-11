Яцко (Никитенкова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцко (Никитенкова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1986

Отец: Никитенков Владимир

Мать: Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яцко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Отец ребёнка: Яцко Александр

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яцко Александр

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Яцко Александр

Минск, Минск
Рождение ребёнка
?.06.2014

Сын: Евгений

Отец ребёнка: Яцко Александр

Минск, Минск

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