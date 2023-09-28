Чучва Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучва Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1957

Сын: Чучва Евгений Иванович

Мать ребёнка: Чучва Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.?

Дочь: Тарасова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Чучва Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умеш-Червонная Ираида Ивановна

Мать ребёнка: Чучва Нина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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