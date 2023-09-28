Чучва Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1957
Мать ребёнка: Чучва Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.?
Дочь: Тарасова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Чучва Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умеш-Червонная Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Чучва Нина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно