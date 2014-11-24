Чучва Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучва Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1957

Дата смерти

24.11.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1957

Отец: Чучва Иван

Мать: Чучва Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чучва Валентина Викторовна

Вологодский район п. Майский
Рождение ребёнка
05.05.1986

Дочь: Чучва Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Чучва Валентина Викторовна

Смерть
24.11.2014
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