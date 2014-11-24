Чучва Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1957
Дата смерти24.11.2014
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1957
Отец: Чучва Иван
Мать: Чучва Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чучва Валентина Викторовна
Вологодский район п. Майский
Рождение ребёнка
05.05.1986
Дочь: Чучва Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Чучва Валентина Викторовна
Смерть
24.11.2014