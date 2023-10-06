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Кутасов Степан Родионович
Кутасов Степан Родионович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915 ст.
Дата смерти
2001
Пол
Мужской
Отец
Кутасов Родион Филиппович
1884 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1915 ст.
Отец:
Кутасов Родион Филиппович
Мать: не указана
Смерть
2001
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