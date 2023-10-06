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Кутасов Степан Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915 ст.

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915 ст.

Отец: Кутасов Родион Филиппович

Мать: не указана

Смерть
2001
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