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Ледников Ефрем Федорович

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Ледников Федор Николаевич

Мать: Ледникова Степанида

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1821

Жена: Ледникова (Ходакова) Лукерья Антоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.08.1841

Дочь: Ледникова Наталья Ефремовна

Мать ребёнка: Ледникова (Ходакова) Лукерья Антоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1844

Сын: Ледников Петр Ефремович

Мать ребёнка: Ледникова (Ходакова) Лукерья Антоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1848

Дочь: Ледникова Евдокия Ефремовна

Мать ребёнка: Ледникова (Ходакова) Лукерья Антоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1850

Дочь: Ледникова Елена Ефремовна

Мать ребёнка: Ледникова (Ходакова) Лукерья Антоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

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