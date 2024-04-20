Ледников Ефрем Федорович
Место рождения
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Ледников Федор Николаевич
Мать: Ледникова Степанида
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
18.08.1841
Дочь: Ледникова Наталья Ефремовна
Мать ребёнка: Ледникова (Ходакова) Лукерья Антоновна
Рождение ребёнка
07.01.1844
Мать ребёнка: Ледникова (Ходакова) Лукерья Антоновна
Рождение ребёнка
01.03.1848
Дочь: Ледникова Евдокия Ефремовна
Мать ребёнка: Ледникова (Ходакова) Лукерья Антоновна
Рождение ребёнка
19.05.1850
Дочь: Ледникова Елена Ефремовна
Мать ребёнка: Ледникова (Ходакова) Лукерья Антоновна