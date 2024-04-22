Ледникова (Ходакова) Лукерья Антоновна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Ходаков Антон Сергеевич
Мать: Ходакова Анна
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
18.08.1841
Дочь: Ледникова Наталья Ефремовна
Отец ребёнка: Ледников Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
07.01.1844
Отец ребёнка: Ледников Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
01.03.1848
Дочь: Ледникова Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Ледников Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
19.05.1850
Дочь: Ледникова Елена Ефремовна
Отец ребёнка: Ледников Ефрем Федорович
Смерть
Неизвестно