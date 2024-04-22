Ледникова (Ходакова) Лукерья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледникова (Ходакова) Лукерья Антоновна

Место рождения

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Ходаков Антон Сергеевич

Мать: Ходакова Анна

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1821

Муж: Ледников Ефрем Федорович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.08.1841

Дочь: Ледникова Наталья Ефремовна

Отец ребёнка: Ледников Ефрем Федорович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1844

Сын: Ледников Петр Ефремович

Отец ребёнка: Ледников Ефрем Федорович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1848

Дочь: Ледникова Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Ледников Ефрем Федорович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1850

Дочь: Ледникова Елена Ефремовна

Отец ребёнка: Ледников Ефрем Федорович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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