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Осинцов Афанасий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Осинцов Ефим Григорьевич

Мать: Осинцова Афросинья (Евфросинья) Сидоровна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Афанасьевна

Мать ребёнка: Осинцова Марья С.

Рождение ребёнка
1849

Сын: Осинцов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Осинцова Марья С.

Рождение ребёнка
1852

Сын: Осинцов Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Осинцова Марья С.

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марья Афанасьевна

Мать ребёнка: Осинцова Марья С.

Рождение ребёнка
1856

Сын: Осинцов Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Осинцова Марья С.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осинцова Марья С.

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1854
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