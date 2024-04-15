Осинцов Афанасий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Афанасьевна
Мать ребёнка: Осинцова Марья С.
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Осинцова Марья С.
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Осинцова Марья С.
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марья Афанасьевна
Мать ребёнка: Осинцова Марья С.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Осинцов Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Осинцова Марья С.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осинцова Марья С.
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1854