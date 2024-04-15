Осинцова Афросинья (Евфросинья) Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинцова Афросинья (Евфросинья) Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Осинцов Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Осинцов Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Осинцов Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Осинцов Ефим Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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