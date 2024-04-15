Осинцова Афросинья (Евфросинья) Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Осинцов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Осинцов Афанасий Ефимович
Отец ребёнка: Осинцов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Осинцов Ефим Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно