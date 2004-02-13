Скидан Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1940
Дата смерти13.02.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1959
Дочь: Чкалова Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.10.1969
Дочь: Скидан Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Скидан Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
16.03.1976
Дочь: Скидан Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Скидан Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.2004