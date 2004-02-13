Скидан Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скидан Лидия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1940

Дата смерти

13.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1959

Дочь: Чкалова Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.10.1969

Дочь: Скидан Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Скидан Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
16.03.1976

Дочь: Скидан Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Скидан Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скидан Виктор Васильевич

Смерть
13.02.2004
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