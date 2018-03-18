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Скидан Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1939

Дата смерти

18.03.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скидан Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
25.10.1969

Дочь: Скидан Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Скидан Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
16.03.1976

Дочь: Скидан Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Скидан Лидия Федоровна

Смерть
18.03.2018

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