Скидан Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1939
Дата смерти18.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скидан Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
25.10.1969
Дочь: Скидан Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Скидан Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
16.03.1976
Дочь: Скидан Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Скидан Лидия Федоровна
Смерть
18.03.2018