Казанцева -- Евдокия Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1897
Отец ребёнка: Казанцев Алексей Андреевич
Запись в МК по спирино
Рождение ребёнка
27.05.1898
Дочь: Казанцева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Казанцев Алексей Андреевич
Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
25.12.1900
Отец ребёнка: Казанцев Алексей Андреевич
алеусс
Смерть
Неизвестно