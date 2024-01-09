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Казанцева -- Евдокия Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
30.01.1897

Сын: Казанцев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Казанцев Алексей Андреевич

Запись в МК по спирино
Рождение ребёнка
27.05.1898

Дочь: Казанцева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Казанцев Алексей Андреевич

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
25.12.1900

Сын: Казанцев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Казанцев Алексей Андреевич

алеусс
Смерть
Неизвестно

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