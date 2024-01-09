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Казанцев Алексей Андреевич

Место рождения

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева -- Евдокия Ионовна

Рождение ребёнка
30.01.1897

Сын: Казанцев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Казанцева -- Евдокия Ионовна

Запись в МК по спирино
Рождение ребёнка
27.05.1898

Дочь: Казанцева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Казанцева -- Евдокия Ионовна

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
25.12.1900

Сын: Казанцев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Казанцева -- Евдокия Ионовна

алеусс
Смерть
Неизвестно

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