Казанцев Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1897
Мать ребёнка: Казанцева -- Евдокия Ионовна
Запись в МК по спирино
Рождение ребёнка
27.05.1898
Дочь: Казанцева Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Казанцева -- Евдокия Ионовна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
25.12.1900
Мать ребёнка: Казанцева -- Евдокия Ионовна
алеусс
Смерть
Неизвестно