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элиффер ап эйнион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

480

Дата смерти

560

Пол

Мужской

Отец

450 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
480

Отец: эйнион ап мор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: кейндрех

Мать ребёнка: эрвидил верх кинварх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: нн

Мать ребёнка: эрвидил верх кинварх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: нн

Мать ребёнка: эрвидил верх кинварх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: нн

Мать ребёнка: эрвидил верх кинварх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: лливарх

Мать ребёнка: эрвидил верх кинварх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: элидир

Мать ребёнка: эрвидил верх кинварх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: гурги

Мать ребёнка: эрвидил верх кинварх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: передур

Мать ребёнка: эрвидил верх кинварх

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: эрвидил верх кинварх

Смерть
560

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