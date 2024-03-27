элиффер ап эйнион
Место рожденияНе указано
Дата рождения480
Дата смерти560
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
480
Отец: эйнион ап мор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: кейндрех
Мать ребёнка: эрвидил верх кинварх
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: лливарх
Мать ребёнка: эрвидил верх кинварх
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: элидир
Мать ребёнка: эрвидил верх кинварх
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: гурги
Мать ребёнка: эрвидил верх кинварх
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: передур
Мать ребёнка: эрвидил верх кинварх
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: эрвидил верх кинварх
Смерть
560