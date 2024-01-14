Коломейцева (Яудземс) Инна Петровна
Место рожденияСело "Красный холм" Калинской области
Дата рождения27.02.1918
Дата смерти28.10.1970
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
08.03.1941
Рождение ребёнка
27.10.1941
Сын: Коломейцев Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Коломейцев Георгий Петрович
Рождение ребёнка
29.09.1946
Дочь: Березина (Коломейцева) Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Коломейцев Георгий Петрович
Смерть
28.10.1970