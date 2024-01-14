Коломейцева (Яудземс) Инна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломейцева (Яудземс) Инна Петровна

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Место рождения

Село "Красный холм" Калинской области

Дата рождения

27.02.1918

Дата смерти

28.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1918

Отец: Яудземс Петерис Индрикович

Мать: Яудземс (Богоявленская) Катрина (Екатерина) Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломейцев Георгий Петрович

Бракосочетание
08.03.1941

Муж: Коломейцев Георгий Петрович

Рождение ребёнка
27.10.1941

Сын: Коломейцев Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Коломейцев Георгий Петрович

Рождение ребёнка
29.09.1946

Дочь: Березина (Коломейцева) Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Коломейцев Георгий Петрович

Смерть
28.10.1970

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