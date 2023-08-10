АНКУДИН ДЕНИСОВ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: ИВАН АНКУДИНОВ
Мать ребёнка: ВАССА
Рождение ребёнка
1800
Дочь: ВАСИЛИСА АНКУДИНОВА
Мать ребёнка: ВАССА
Бабино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1802
Сын: АНАТОЛИЙ АНКУДИНОВ
Мать ребёнка: ВАССА
Смерть
Неизвестно