АНКУДИН ДЕНИСОВ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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АНКУДИН ДЕНИСОВ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: ИВАН АНКУДИНОВ

Мать ребёнка: ВАССА

Рождение ребёнка
1800

Дочь: ВАСИЛИСА АНКУДИНОВА

Мать ребёнка: ВАССА

Бабино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: АНАТОЛИЙ АНКУДИНОВ

Мать ребёнка: ВАССА

Смерть
Неизвестно

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