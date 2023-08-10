ВАССА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: ИВАН АНКУДИНОВ
Отец ребёнка: АНКУДИН ДЕНИСОВ
Рождение ребёнка
1800
Дочь: ВАСИЛИСА АНКУДИНОВА
Отец ребёнка: АНКУДИН ДЕНИСОВ
Бабино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1802
Сын: АНАТОЛИЙ АНКУДИНОВ
Отец ребёнка: АНКУДИН ДЕНИСОВ
Смерть
Неизвестно