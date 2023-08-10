ВАССА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ВАССА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: ИВАН АНКУДИНОВ

Отец ребёнка: АНКУДИН ДЕНИСОВ

Рождение ребёнка
1800

Дочь: ВАСИЛИСА АНКУДИНОВА

Отец ребёнка: АНКУДИН ДЕНИСОВ

Бабино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: АНАТОЛИЙ АНКУДИНОВ

Отец ребёнка: АНКУДИН ДЕНИСОВ

Смерть
Неизвестно

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