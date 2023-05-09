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Анохин Константин Андреевич
Анохин Константин Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Анохин Андрей Ефремович
1894 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Анохин Андрей Ефремович
Мать: не указана
Смерть
1943
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