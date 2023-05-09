Анохин Андрей Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохин Андрей Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Анохин Константин Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1922

Дочь: Анохина Елена Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Анохин Алексей Анлреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1943

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