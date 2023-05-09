Анохин Андрей Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Анохин Константин Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1922
Дочь: Анохина Елена Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1943