Зеленко Василий Алексеевич
Место рожденияРоссия, Ставропольский край, Курской район, х Графский
Дата рождения26.09.1937
Дата смерти14.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1937
Россия, Ставропольский край, Курской район, х Графский
Рождение ребёнка
22.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленко Тамара Андреевна
Рождение ребёнка
07.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленко Тамара Андреевна
Россия
Смерть
14.11.2014
Ставропольский край, с.Левокумское
Причина смерти: Болезнь, лимфолейкоз крови
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край,с.Левокумсое