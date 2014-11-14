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Зеленко Василий Алексеевич

Место рождения

Россия, Ставропольский край, Курской район, х Графский

Дата рождения

26.09.1937

Дата смерти

14.11.2014

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1937

Отец: Зеленко Алексей Ефимович

Мать: Зеленко Ульяна Илларионовна

Россия, Ставропольский край, Курской район, х Графский
Рождение ребёнка
22.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленко Тамара Андреевна

Рождение ребёнка
07.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленко Тамара Андреевна

Россия
Смерть
14.11.2014
Ставропольский край, с.Левокумское
Причина смерти: Болезнь, лимфолейкоз крови
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край,с.Левокумсое
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