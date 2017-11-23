Зеленко (Писнаева) Тамара Андреевна
Место рожденияг.Пскент
Дата рождения04.06.1937
Дата смерти23.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1937
Отец: Андрей Писнаев
Мать: Писнаева Матрена
г.Пскент
Рождение ребёнка
22.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зеленко Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зеленко Василий Алексеевич
Россия
Смерть
23.11.2017
c Левокумское