Зеленко (Писнаева) Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленко (Писнаева) Тамара Андреевна

Место рождения

г.Пскент

Дата рождения

04.06.1937

Дата смерти

23.11.2017

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1937

Отец: Андрей Писнаев

Мать: Писнаева Матрена

г.Пскент
Рождение ребёнка
22.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленко Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
07.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленко Василий Алексеевич

Россия
Смерть
23.11.2017
c Левокумское
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