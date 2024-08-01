Волощенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолощенко Александр

Волощенко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волощенко Иван Александрович

Мать ребёнка: Волощенко Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волощенко Василий Александрович

Мать ребёнка: Волощенко Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волощенко Лазарь Александрович

Мать ребёнка: Волощенко Мария Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волощенко Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
1905

Сын: Волощенко Илья Александрович

Мать ребёнка: Волощенко Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Волощенко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Волощенко Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Федотова Марина Александровна

Мать ребёнка: Волощенко Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
1911

Сын: Волощенко Алексей Александрович

Мать ребёнка: Волощенко Мария Кузьминична

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