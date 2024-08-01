Волощенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волощенко Иван Александрович
Мать ребёнка: Волощенко Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волощенко Василий Александрович
Мать ребёнка: Волощенко Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волощенко Лазарь Александрович
Мать ребёнка: Волощенко Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Волощенко Илья Александрович
Мать ребёнка: Волощенко Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Волощенко Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Волощенко Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Федотова Марина Александровна
Мать ребёнка: Волощенко Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1911
Сын: Волощенко Алексей Александрович
Мать ребёнка: Волощенко Мария Кузьминична