Волощенко Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волощенко Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волощенко Иван Александрович

Отец ребёнка: Волощенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волощенко Василий Александрович

Отец ребёнка: Волощенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волощенко Лазарь Александрович

Отец ребёнка: Волощенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волощенко Александр

Рождение ребёнка
1905

Сын: Волощенко Илья Александрович

Отец ребёнка: Волощенко Александр

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Волощенко Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Волощенко Александр

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Федотова Марина Александровна

Отец ребёнка: Волощенко Александр

Рождение ребёнка
1911

Сын: Волощенко Алексей Александрович

Отец ребёнка: Волощенко Александр

Смерть
1948

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