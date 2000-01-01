Клевцов Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлевцов Пётр Михайлович

Клевцов Пётр Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Клевцов Михаил Александрович

Мать: Клевцова ?

Бракосочетание
04.02.1907

Жена: Клевцова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Клевцова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Клевцова Варвара Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клевцова Федосья Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close