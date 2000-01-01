Клевцов Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Клевцов Михаил Александрович
Мать: Клевцова ?
Бракосочетание
04.02.1907
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Клевцова Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Клевцова Варвара Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно