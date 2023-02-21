(Клевцова) Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клевцова) Ефросинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Клевцов Пётр Михайлович

Мать: Клевцова Варвара Трофимовна

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