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(Клевцова) Ефросинья Петровна
(Клевцова) Ефросинья Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Пол
Женский
Отец
Клевцов Пётр Михайлович
1887 г.р.
Мать
Клевцова (Кошкина) Варвара Трофимовна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Клевцов Пётр Михайлович
Мать:
Клевцова Варвара Трофимовна
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