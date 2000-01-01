Кебкал Анастасия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кебкал Анастасия Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Кебкал Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кебкал Евстафий Федорович

Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кебкал Федор Алексеевич

Смерть
До 1816
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