Кебкал Анастасия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Кебкал Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кебкал Евстафий Федорович
Отец ребёнка: Кебкал Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1816