Чернышева Марья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Чернышева) Агафья
Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Чернышева) Агафья
Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Чернышева) Авдотья
Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ