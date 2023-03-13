Чернышева Марья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Марья Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Чернышева) Агафья

Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Чернышева) Агафья

Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Чернышева) Авдотья

Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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