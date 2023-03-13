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Чернышевъ Иванъ

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Чернышевъ Иванъ

Мать: Чернышева Марфа Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Марья Прокофьева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Чернышева) Агафья

Мать ребёнка: Чернышева Марья Прокофьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Чернышева) Агафья

Мать ребёнка: Чернышева Марья Прокофьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Чернышева) Авдотья

Мать ребёнка: Чернышева Марья Прокофьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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