Чернышевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Чернышевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Чернышева) Агафья
Мать ребёнка: Чернышева Марья Прокофьева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Чернышева) Агафья
Мать ребёнка: Чернышева Марья Прокофьева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Чернышева) Авдотья
Мать ребёнка: Чернышева Марья Прокофьева