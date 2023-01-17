Булычев Семён Фокиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Горшунов-Булычев Антон Семёнович
Мать ребёнка: не указана
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг семья писалась как Булычевы, а по Метрическим книгам- как Горшуновы.
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1848
Искильда, Куединский муниципальный район, Пермский край
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг семья писалась как Булычевы, а по Метрическим книгам - как Горшуновы.