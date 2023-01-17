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Булычев Семён Фокиевич

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Место рождения

Косяково, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Косяково, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Горшунов-Булычев Антон Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Косяково, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг семья писалась как Булычевы, а по Метрическим книгам- как Горшуновы.
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Булычев Кирилл Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Косяково, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1848
Искильда, Куединский муниципальный район, Пермский край
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг семья писалась как Булычевы, а по Метрическим книгам - как Горшуновы.
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