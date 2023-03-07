Булычев Кирилл Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1810 ст.
Отец: Булычев Семён Фокиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Горшунов-Булычев Гавриил Кириллович
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг писались как Булычевы, а по Метрическим книгам-Горшуновы.
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Феодосия Кирилловна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг семья писалась как Булычевы, а по Метрическим книгам как Горшуновы.
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг семья писалась как Булычевы, а по Метрическим книгам как Горшуновы.
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Горшунов-Булычев Георгий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг. записан как Булычев. А по метрическим книгам как Горшунов.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булычев Андрей Кириллович
Мать ребёнка: не указана
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг семья писалась как Булычевы, а по Метрическим книгам как Горшуновы.
Смерть
Неизвестно