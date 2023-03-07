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Булычев Кирилл Семёнович

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Место рождения

Косяково, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: Булычев Семён Фокиевич

Мать: не указана

Косяково, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Горшунов-Булычев Гавриил Кириллович

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Косяково, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг писались как Булычевы, а по Метрическим книгам-Горшуновы.
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Косяково, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Феодосия Кирилловна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Косяково, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг семья писалась как Булычевы, а по Метрическим книгам как Горшуновы.
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Искильда, Куединский муниципальный район, Пермский край
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг семья писалась как Булычевы, а по Метрическим книгам как Горшуновы.
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Горшунов-Булычев Георгий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Искильда, Куединский муниципальный район, Пермский край
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг. записан как Булычев. А по метрическим книгам как Горшунов.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булычев Андрей Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Косяково, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг семья писалась как Булычевы, а по Метрическим книгам как Горшуновы.
Смерть
Неизвестно
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