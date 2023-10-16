Шмырова Ксенья Феопонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмырова Ксенья Феопонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Абрамовна

Отец ребёнка: Шмыров Абрам Анисимович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шмыров Савелий Абрамович

Отец ребёнка: Шмыров Абрам Анисимович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Шмыров Абрам Анисимович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шмыров Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Шмыров Абрам Анисимович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Шмыров Абрам Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмыров Абрам Анисимович

Смерть
Неизвестно
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