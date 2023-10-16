Шмырова Ксенья Феопонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Абрамовна
Отец ребёнка: Шмыров Абрам Анисимович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Шмыров Абрам Анисимович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Шмыров Абрам Анисимович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Шмыров Абрам Анисимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Екатерина Абрамовна
Отец ребёнка: Шмыров Абрам Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно