Шмыров Абрам Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмыров Абрам Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Шмыров Анисим Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Абрамовна

Мать ребёнка: Шмырова Ксенья Феопонтовна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шмыров Савелий Абрамович

Мать ребёнка: Шмырова Ксенья Феопонтовна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Шмырова Ксенья Феопонтовна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шмыров Михаил Абрамович

Мать ребёнка: Шмырова Ксенья Феопонтовна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Екатерина Абрамовна

Мать ребёнка: Шмырова Ксенья Феопонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмырова Ксенья Феопонтовна

Смерть
Неизвестно
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