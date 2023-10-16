Шмыров Абрам Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Шмыров Анисим Максимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Абрамовна
Мать ребёнка: Шмырова Ксенья Феопонтовна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Шмырова Ксенья Феопонтовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Шмырова Ксенья Феопонтовна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Шмырова Ксенья Феопонтовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Екатерина Абрамовна
Мать ребёнка: Шмырова Ксенья Феопонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно