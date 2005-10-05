Чепкий Микола Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.05.1930
Дата смерти05.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930
Отец: Чепкий Михаил Харитонович
Мать: Чепка Марфа Ивановна
Бракосочетание
До 1948
Рождение ребёнка
30.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чепка Катерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чепка Катерина Васильевна
Смерть
05.10.2005