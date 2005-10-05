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Чепкий Микола Михайлович

Место рождения

Старый Мерчик, Харківська область

Дата рождения

01.05.1930

Дата смерти

05.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930

Отец: Чепкий Михаил Харитонович

Мать: Чепка Марфа Ивановна

Старый Мерчик, Харківська область
Бракосочетание
До 1948

Жена: Чепка Катерина Васильевна

Старый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
30.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепка Катерина Васильевна

Старый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепкий Михаил Миколаевич

Мать ребёнка: Чепка Катерина Васильевна

Старый Мерчик, Харківська область
Смерть
05.10.2005
Старый Мерчик, Харківська область
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