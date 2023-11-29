Карлагин Феодосия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагин Феодосия Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.07.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1863

Сын: Карлагин Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Карлагин Прокопий Кириллович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.11.1865

Сын: Карлагин Петр Прокопьевич

Отец ребёнка: Карлагин Прокопий Кириллович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
03.07.1911
Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край

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