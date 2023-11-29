Карлагин Феодосия Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.07.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1863
Сын: Карлагин Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Карлагин Прокопий Кириллович
Рождение ребёнка
20.11.1865
Сын: Карлагин Петр Прокопьевич
Отец ребёнка: Карлагин Прокопий Кириллович
Смерть
03.07.1911