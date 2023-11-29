Карлагин Иван Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1863
Крещение
25.08.1863
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Карлагина) Анна Иванова
Мать ребёнка: Карлагина Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Карлагина Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
07.08.1884
Мать ребёнка: Карлагина Евдокия Даниловна
Смерть
Неизвестно