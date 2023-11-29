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Карлагин Иван Прокопьевич

Место рождения

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

23.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1863

Отец: Карлагин Прокопий Кириллович

Мать: Карлагин Феодосия Тарасовна

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Крещение
25.08.1863
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Карлагина) Анна Иванова

Мать ребёнка: Карлагина Евдокия Даниловна

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Карлагин Иван Иванович

Мать ребёнка: Карлагина Евдокия Даниловна

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.08.1884

Сын: Карлагин Максим Иванович

Мать ребёнка: Карлагина Евдокия Даниловна

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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