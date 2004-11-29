Блинкова (Бутуева) Антонина Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинкова (Бутуева) Антонина Евграфовна

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Место рождения

Репехтино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

04.09.1930

Дата смерти

29.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1930

Отец: Бутуев Евграф Иванович

Мать: Бутуева Вера Александровна

Репехтино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.05.1955

Дочь: Дубовицкая Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Блинков Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.11.1962

Сын: Блинков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Блинков Николай Иванович

Смерть
29.11.2004
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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