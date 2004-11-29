Блинкова (Бутуева) Антонина Евграфовна
Место рождения
Дата рождения04.09.1930
Дата смерти29.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1930
Отец: Бутуев Евграф Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1955
Дочь: Дубовицкая Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Блинков Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1962
Сын: Блинков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Блинков Николай Иванович
Смерть
29.11.2004