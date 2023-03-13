Шитова (Волкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова (Волкова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Волковъ Филиппъ

Мать: Волкова Мария Семенова

Бракосочетание
18.10.1904

Муж: Шитовъ Василий

Рождение ребёнка
07.02.1907

Дочь: Шитова Евдокия

Отец ребёнка: Шитовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1908

Дочь: Шитова Ольга

Отец ребёнка: Шитовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1910

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Шитовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.12.1912

Сын: Шитовъ Яковъ

Отец ребёнка: Шитовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1915

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шитовъ Василий

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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