Шитова (Волкова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Волковъ Филиппъ
Мать: Волкова Мария Семенова
Бракосочетание
18.10.1904
Муж: Шитовъ Василий
Рождение ребёнка
07.02.1907
Дочь: Шитова Евдокия
Отец ребёнка: Шитовъ Василий
Рождение ребёнка
07.07.1908
Дочь: Шитова Ольга
Отец ребёнка: Шитовъ Василий
Рождение ребёнка
26.05.1910
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Шитовъ Василий
Рождение ребёнка
30.12.1912
Сын: Шитовъ Яковъ
Отец ребёнка: Шитовъ Василий
Рождение ребёнка
27.06.1915
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шитовъ Василий
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан