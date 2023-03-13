Волкова Мария Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Шитова Анастасия
Отец ребёнка: Волковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
05.05.1891
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Волковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
15.06.1894
Дочь: Волкова Агриппина
Отец ребёнка: Волковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
01.08.1896
Дочь: Туленкова Марфа
Отец ребёнка: Волковъ Филиппъ
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1898
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Волковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
01.03.1901
Сын: Волковъ Василий
Отец ребёнка: Волковъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Филиппъ