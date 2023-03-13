Волкова Мария Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Мария Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Шитова Анастасия

Отец ребёнка: Волковъ Филиппъ

Рождение ребёнка
05.05.1891

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Волковъ Филиппъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1894

Дочь: Волкова Агриппина

Отец ребёнка: Волковъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1896

Дочь: Туленкова Марфа

Отец ребёнка: Волковъ Филиппъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1898

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Волковъ Филиппъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1901

Сын: Волковъ Василий

Отец ребёнка: Волковъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Филиппъ

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