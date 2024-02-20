Романько Михаил Иванович
Место рожденияРоссия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
26.10.1899
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Романько Дарья Петровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
16.06.1902
Дочь: Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Романько Дарья Петровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
20.08.1903
Дочь: Васса Михайловна
Мать ребёнка: Романько Дарья Петровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
26.11.1907
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Романько Дарья Петровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Романько Дарья Петровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
20.02.1915
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Романько Дарья Петровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
22.03.1921
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Романько Дарья Петровна
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романько Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно