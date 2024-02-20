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Романько Михаил Иванович

Место рождения

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Романько Иван Ефимович

Мать: Романько Александра Яковлевна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
26.10.1899

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Романько Дарья Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
16.06.1902

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Романько Дарья Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
20.08.1903

Дочь: Васса Михайловна

Мать ребёнка: Романько Дарья Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
26.11.1907

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Романько Дарья Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Романько Дарья Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
20.02.1915

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Романько Дарья Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
22.03.1921

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Романько Дарья Петровна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романько Дарья Петровна

Смерть
Неизвестно
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