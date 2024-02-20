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(Романько) Антонина Михайловна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

16.06.1902

Дата смерти

22.07.1902

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1902

Отец: Романько Михаил Иванович

Мать: Романько Дарья Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
22.07.1902
УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
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