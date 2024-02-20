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(Романько) Мария Михайловна

Место рождения

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

22.03.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1921

Отец: Романько Михаил Иванович

Мать: Романько Дарья Петровна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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