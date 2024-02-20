(Романько) Мария Михайловна
Место рожденияРоссия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения22.03.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1921
Отец: Романько Михаил Иванович
Мать: Романько Дарья Петровна
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно