Шутова (Кононова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Кононова) Мария Григорьевна

Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кононов Григорий Михайлов

Мать: Кононова (Климовская) Анастасия Семёновна

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Валентин Александрович

Отец ребёнка: Шутов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутов Иван Александрович

Отец ребёнка: Шутов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Шутов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Шутов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Мария Александровна

Отец ребёнка: Шутов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Шутов Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Александр Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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