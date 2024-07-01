Шутова (Кононова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Валентин Александрович
Отец ребёнка: Шутов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутов Иван Александрович
Отец ребёнка: Шутов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Шутов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Шутов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Мария Александровна
Отец ребёнка: Шутов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Шутов Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно