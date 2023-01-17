Чернявская (Гнатышина) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Гнатышина) Лидия Григорьевна

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Место рождения

Жмеринка, Вінницька область

Дата рождения

30.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1947

Отец: Гнатышин Григорий Иванович

Мать: Гнатышина Нина Тимофеевна

Жмеринка, Вінницька область
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