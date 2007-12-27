Гнатышина (Шевчук) Нина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнатышина (Шевчук) Нина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1924

Дата смерти

27.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1924

Отец: Шевчук Тимофей Григорьевич

Мать: Шевчук Анна Карловна

Рождение ребёнка
30.11.1947

Дочь: Чернявская Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Гнатышин Григорий Иванович

Жмеринка, Вінницька область
Рождение ребёнка
22.08.1950

Сын: Гнатышин Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Гнатышин Григорий Иванович

Жмеринка, Вінницька область
Смерть
27.12.2007
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