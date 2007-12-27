Гнатышина (Шевчук) Нина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1924
Дата смерти27.12.2007
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1924
Отец: Шевчук Тимофей Григорьевич
Мать: Шевчук Анна Карловна
Рождение ребёнка
30.11.1947
Дочь: Чернявская Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Гнатышин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1950
Сын: Гнатышин Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Гнатышин Григорий Иванович
Смерть
27.12.2007