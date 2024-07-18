(Gusar) Ilze Balters
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Gusar) Mahrje
Отец ребёнка: Gusar Andres
Рождение ребёнка
1821
Сын: Gusar Peter
Отец ребёнка: Gusar Andres
Рождение ребёнка
1824
Сын: Gusar Jahn
Отец ребёнка: Gusar Andres
Рождение ребёнка
1826
Сын: Gusar Jakob
Отец ребёнка: Gusar Andres
Смерть
Неизвестно