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(Gusar) Ilze Balters

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1818 г.р.
1821 г.р.
1824 г.р.
1826 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Gusar) Mahrje

Отец ребёнка: Gusar Andres

Рождение ребёнка
1821

Сын: Gusar Peter

Отец ребёнка: Gusar Andres

Рождение ребёнка
1824

Сын: Gusar Jahn

Отец ребёнка: Gusar Andres

Рождение ребёнка
1826

Сын: Gusar Jakob

Отец ребёнка: Gusar Andres

Смерть
Неизвестно

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