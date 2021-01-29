Абдулкадыров Абдулкадыр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Салихат
Рождение ребёнка
10.06.1934
Сын: Абдулкадыров Нурулла Абдулкадырович
Мать ребёнка: Абдулкадырова Жарият
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омаров Сайпулла Абдулкадырович
Мать ребёнка: Абдулкадырова Жарият
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдулкадырова Забаният Абдулкадыровна
Мать ребёнка: Абдулкадырова Жарият
Смерть
Неизвестно