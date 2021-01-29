Абдулкадыров Абдулкадыр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулкадыров Абдулкадыр

Абдулкадыров Абдулкадыр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Салихат

Рождение ребёнка
10.06.1934

Сын: Абдулкадыров Нурулла Абдулкадырович

Мать ребёнка: Абдулкадырова Жарият

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омаров Сайпулла Абдулкадырович

Мать ребёнка: Абдулкадырова Жарият

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдулкадырова Забаният Абдулкадыровна

Мать ребёнка: Абдулкадырова Жарият

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close