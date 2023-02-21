Абдулкадырова Забаният Абдулкадыровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдулкадыров Абдулкадыр
Мать: Абдулкадырова Жарият
Рождение ребёнка
23.02.1964
Дочь: Зарипа Юсуф-Гаджиевна
Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулкадыр Юсуф-Гаджиевич
Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдуллаева Киту Юсуф-Гаджиевна
Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмед Юсуф-Гаджиевич
Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анита Юсуф-Гаджиевна
Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Юсуф-Гаджиевна
Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юсуф-Гаджи
Смерть
Неизвестно