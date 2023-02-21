Абдулкадырова Забаният Абдулкадыровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулкадырова Забаният Абдулкадыровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдулкадыров Абдулкадыр

Мать: Абдулкадырова Жарият

Рождение ребёнка
23.02.1964

Дочь: Зарипа Юсуф-Гаджиевна

Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулкадыр Юсуф-Гаджиевич

Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдуллаева Киту Юсуф-Гаджиевна

Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмед Юсуф-Гаджиевич

Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анита Юсуф-Гаджиевна

Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Юсуф-Гаджиевич

Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Юсуф-Гаджиевна

Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбан Юсуф-Гаджиевич

Отец ребёнка: Юсуф-Гаджи

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсуф-Гаджи

Смерть
Неизвестно
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