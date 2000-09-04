Кошмелёва (Кочеткова) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошмелёва (Кочеткова) Вера Григорьевна

Кошмелёва (Кочеткова) Вера Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1945

Дата смерти

04.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1945

Отец: не указан

Мать: Кочеткова Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
01.02.1966

Сын: Кошмелёв Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кошмелёв Сергей Александрович

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
31.08.1970

Сын: Кошмелёв Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кошмелёв Сергей Александрович

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
29.11.1981

Дочь: Белоконь (Кошмелёва) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Кошмелёв Сергей Александрович

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
04.09.2000
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.