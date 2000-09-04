Кошмелёва (Кочеткова) Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1945
Дата смерти04.09.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1945
Отец: не указан
Рождение ребёнка
01.02.1966
Сын: Кошмелёв Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кошмелёв Сергей Александрович
Рождение ребёнка
31.08.1970
Сын: Кошмелёв Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кошмелёв Сергей Александрович
Рождение ребёнка
29.11.1981
Дочь: Белоконь (Кошмелёва) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Кошмелёв Сергей Александрович
Смерть
04.09.2000