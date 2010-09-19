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Кошмелёв Сергей Александрович

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Место рождения

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

27.12.1942

Дата смерти

19.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1942

Отец: Кошмелёв Александр Васильевич

Мать: Кошмелёва (Андрианова) Елена Егоровна (Георгиевна)

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
01.02.1966

Сын: Кошмелёв Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Кошмелёва (Кочеткова) Вера Григорьевна

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
31.08.1970

Сын: Кошмелёв Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кошмелёва (Кочеткова) Вера Григорьевна

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
29.11.1981

Дочь: Белоконь (Кошмелёва) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Кошмелёва (Кочеткова) Вера Григорьевна

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
19.09.2010
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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