Кошмелёв Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения27.12.1942
Дата смерти19.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1942
Рождение ребёнка
01.02.1966
Сын: Кошмелёв Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Кошмелёва (Кочеткова) Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
31.08.1970
Сын: Кошмелёв Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кошмелёва (Кочеткова) Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
29.11.1981
Дочь: Белоконь (Кошмелёва) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Кошмелёва (Кочеткова) Вера Григорьевна
Смерть
19.09.2010