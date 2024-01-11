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Кочеткова Клавдия Григорьевна

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Место рождения

Графский Берег, Намский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

01.11.1911

Дата смерти

04.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1911

Отец: Кочетков Григорий

Мать: не указана

Графский Берег, Намский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
13.02.1939

Сын: Арбатский Юрий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.02.1945

Дочь: Кошмелёва (Кочеткова) Вера Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
04.09.1994

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