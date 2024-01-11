Кочеткова Клавдия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1911
Дата смерти04.09.1994
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1911
Отец: Кочетков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1939
Сын: Арбатский Юрий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.02.1945
Дочь: Кошмелёва (Кочеткова) Вера Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
04.09.1994